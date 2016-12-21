Стоимость пачки сигарет в 220 рублей сочли нереальной

Эксперт опроверг прогноз замминистра внутренних дел об увеличении стоимости пачки сигарет до 220 рублей.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что замминистра внутренних дел Аркадий Гостев предположил, что цена пачки сигарет поднимется на 130 рублей в 2017 году.

Бывший генеральный директор Ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин в интервью ИА «Народные новости» заявил, что цена пачки сигарет может подняться максимум на 15%.

«Во-первых, министерство внутренних дел отношения к этому не имеет, кроме того, что они штрафуют курильщиков за курение в неположенных местах, а цены на сигареты определяются акцизами, — отметил Желнин. — У нас в этом году несколько ниже ста рублей средняя цена пачки, увеличение акциза составит 10–15%, поэтому можно ожидать цену пачки 100–110 рублей, таков реальный прогноз, а двести [рублей] быть не может», — заключил эксперт.