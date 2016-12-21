Подростки забаррикадировались в спецшколе в Москве из-за обысков

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал причину конфликта в московской спецшколе.
Sobesednik.ru ранее писал о том, что ученики спецшколы «Шанс» 20 декабря забаррикадировались в учебном заведении и потребовали смены руководства школы.
Как рассказал детский омбудсмен в Москве Евгений Бунимович, подростки начали бунтовать из-за обысков в спецшколе, которые были для них унизительны.
«Реакция была на то, что, когда у них была проверка, обыск, вещи были разбросаны, и в этот раз это унизило достоинство. Обычно все проверяют и кладут обратно. Видимо, что-то ещё накопилось. Это трудные дети, трудный возраст», — сказал омбудсмен.
Он добавил, что действия администрации школы были правомерными, а в настоящее время конфликт исчерпан.