Общество
Источник: Говорит Москва
15:47, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Подростки забаррикадировались в спецшколе в Москве из-за обысков

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал причину конфликта в московской спецшколе.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что ученики спецшколы «Шанс» 20 декабря забаррикадировались в учебном заведении и потребовали смены руководства школы.

Как рассказал детский омбудсмен в Москве Евгений Бунимович, подростки начали бунтовать из-за обысков в спецшколе, которые были для них унизительны.

«Реакция была на то, что, когда у них была проверка, обыск, вещи были разбросаны, и в этот раз это унизило достоинство. Обычно все проверяют и кладут обратно. Видимо, что-то ещё накопилось. Это трудные дети, трудный возраст», — сказал омбудсмен.

Он добавил, что действия администрации школы были правомерными, а в настоящее время конфликт исчерпан.

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Карпухина Мария

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