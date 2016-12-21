Общество
Источник: ТАСС
14:03, 21 Декабря 2016 Версия для печати

МВД перекроет подъезды к елкам для детей после теракта в Берлине

Полиция перекроет большегрузами подъезды к местам массовых гуляний в Москве после трагедии в Берлине.

Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко в разговоре с ТАСС. Он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы не допустить повторения трагедии в Берлине. «Мы внимательно следим за тем, что происходит в мире, в том числе и с использованием грузового транспорта», — сказал Коваленко.

Он уточнил, что большегрузами перекроют подъезды к местам массовых гуляний, в том числе к местам проведения новогодних елок для детей, а также крупные дорожные развязки.

Напомним, 19 декабря в Берлине беженец на грузовике проехал по территории рождественского рынка на площади Брайтшайдплац и задавил 12 человек.

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