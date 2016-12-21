Москвичу дали 4 месяца тюрьмы за продажу брелка с видеокамерой

Мотоциклиста приговорили к четырём месяцам лишения свободы за попытку продать брелок-видеорегистратор.

21 декабря москвича Алексея Соколова признали виновным в незаконном обороте технических средств, предназначенных для негласного сбора информации. Мотоциклиста заключили под стражу ещё 24 августа, поэтому на свободу он выйдет уже через три дня. В течение 10 дней он сможет обжаловать приговор суда.

Дело в отношении Соколова завели в 2015 году. Тогда он пытался продать через интернет китайский брелок с функцией видеозаписи, купленный за 450 рублей, напоминает Би-би-си.

Добавим, что в 2015 году в РФ осудили 259 человек за незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного сбора информации.