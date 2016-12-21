Общество
17:12, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Мэр Нижнего Новгорода рассказал о квартирах своей экс-жены в США

Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин прокомментировал информацию о двух квартирах в Майами.

21 декабря глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный сообщил на своём сайте, что Иван Карнилин якобы владеет двумя квартирами в США стоимостью около 130 миллионов рублей. По словам Навального, недвижимость, приобретённая в 2013–2014 годах, оформлена на дочь и жену мэра. Карнилин не указал это в своей декларации, отметил оппозиционер.

Иван Карнилин заявил NN.ru, что не имеет никакого отношения к квартирам, которые приобрела его бывшая супруга. «Это было вложение средств – тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат жене», – объяснил мэр.

Карнилин стал градоначальником в 2015 году. Согласно официальным данным, в прошлом году он заработал около пяти миллионов рублей.

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