Дмитрия Энтео задержали у Кремля за "обличение сталинизма"

Активист Дмитрий «Энтео» Цорионов и его жена Мила Есипенко были задержаны на Красной площади у могилы Сталина.

О своем задержании лидер православного движения «Божья воля» рассказал в Twitter. По словам Энтео, он и его жена «обличали сталинизм» у могилы Сталина на Красной площади. Когда активист бросил на могилу цветы и пожелал Сталину «гореть в аду», его задержала полиция. «Десятки бесноватых набросили[сь] на меня. Теперь в ОВД "Китай-город"», — написал Энтео.

Активист также отметил, что его и Есипенко «избили коммунисты».

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, активиста задержали по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения». За какие именно действия задержали Энтео, источник не уточнил, но добавил, что «его скоро отпустят».