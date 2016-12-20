Общество
Источник: ОТР
17:43, 20 Декабря 2016 Версия для печати

Спасатель МЧС ушел под лед, чтобы повлиять на рыбаков Омска

В Омске сотрудники МЧС устроили показательное спасение тонущего рыбака.

Как передает телеканал ОТР, 20 декабря на реке Иртыш сотрудники МЧС сымитировали чрезвычайное происшествие. Один из спасателей вышел на лед и провалился под воду, затем его коллеги провели показательную спасательную операцию. Как отмечает ОТР, это было сделано для того, чтобы напомнить местным жителям, многие из которых являются поклонниками зимней рыбалки, о мерах предосторожности.

Однако даже после этой демонстрации многие рыбаки продолжают игнорировать предостережения МЧС.

«Да там мелко было у берега, вот так глубина была», — заявил один из рыбаков, утверждая, что в данном месте реки «глубина по пояс».

Тем не менее МЧС напоминает о том, что выходить на лед можно только там, где его толщина составляет не менее десяти сантиметров. Риск провалиться под лед особенно высок в черте города, где есть стоки и лед бывает тоньше.

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Соловьева Екатерина

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