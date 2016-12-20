Почта России назовет лучшего почтальона страны

22 декабря в Москве состоится финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года». Учредителями конкурса являются Почта России и Профсоюз работников связи России.

Конкурс «Лучший почтальон 2016 года» проводится один раз в два года с целью привлечения внимания общества к труду работников почты и формирования престижа почтовых профессий, а также повышения качества почтовых услуг. Программа и задания всех этапов конкурса направлены на достижение наивысших производственных результатов, повышение профессионального мастерства почтальонов, обмен опытом и представителей разных регионов.

Конкурс проводится в три этапа: филиальный уровень, уровень макрорегиона, всероссийский уровень – финал.

Филиальный этап конкурса проводился во всех филиалах Почты России и выявил лучших почтальонов в каждом регионе страны. На первом этапе оценивались высокие показатели в работе, отсутствие жалоб и претензий, наличие положительных отзывов со стороны клиентов и коллег.

Макрорегиональный этап проводился среди победителей в каждом макрорегионе, за исключением участников Макрорегиона Москва, в котором Москву и Московскую область представляют по 3 лучших почтальона. Главными критериями при выборе лучших почтальонов стали профессиональное мастерство и практические навыки конкурсантов, а также коммуникабельность, стрессоустойчивость, способность справиться с заданиями, приближенными к реальным условиям.

По итогам двух этапов в финал конкурса вышли 10 участников, каждый из которых стал лучшим по профессии в своем Макрорегионе. Это Любовь Ефимова (Макрорегион Волга-1), Жанна Зуйкова (Макрорегион Волга-2), Анна Тюдешева (Макрорегион Центр), Наталья Исаева (Макрорегион Москва), Надежда Расторгуева (Макрорегион Северо-Запад), Андрей Олийник (Макрорегион Юг), Наталья Струц (Макрорегион Северный Кавказ), Ирина Савельева (Макрорегион Урал), Евгений Степанец (Макрорегион Сибирь), Константин Дробинко (Макрорегион Дальний Восток).

Профессионализм участников финала будет оценивать жюри под председательством генерального директора Почты России Дмитрия Страшнова и председателя Профсоюза работников связи Анатолия Назейкина.