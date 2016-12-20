Общество
17:23, 20 Декабря 2016 Версия для печати

Как в Украине отреагировали на убийство посла РФ в Турции

Скандал спровоцировало высказывание депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, который назвал убийцу российского посла «героем»
Скандал спровоцировало высказывание депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, который назвал убийцу российского посла «героем»
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru узнал, как украинские депутаты реагируют на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как сообщал Sobesednik.ru, 19 декабря в Анкаре трагически погиб посол России в Турции Андрей Карлов. Он был убит бывшим полицейским по имени Мевлют Мерт Алтынташ, которого ранее уволили из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в Турции. Вооруженный мужчина, одетый в строгий деловой костюм, без труда проник в помещение центра современного искусства, где выступал российский дипломат, и был принят за его охранника.

Прежде, чем его застрелили подоспевшие сотрудники полиции, Алтынташ успел произвести около 20 выстрелов и прокричать: «Это расплата за Алеппо!»

Произошедшее, безусловно, является трагедией не только для родных и близких Андрея Карлова, но и для всего дипломатического сообщества. Однако примечателен тот факт, что через несколько часов после того, как стало известно о гибели дипломата, на передний план вышло не само трагическое известие, а реакция на него.

Так, громкий скандал спровоцировало высказывание депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, который, как писал Sobesednik.ru, на своей странице в Facebook назвал убийцу российского посла «героем».

«Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!» – написал Парасюк, после чего сам стал жертвой волны негативных комментариев.

Однако, изучив социальные сети других украинских парламентариев и общественных деятелей, Sobesednik.ru убедился в том, что слова Парасюка не стали исключением, а, напротив, подтвердили правило.

Бывший член «Партии регионов» Тарас Чорновил более подробно излагает свою точку зрения на произошедшее: «Радоваться чужой смерти – грех. Я и не радуюсь, а просто анализирую. <...> Вражеский боец, даже на другом "участке фронта", – уже не совсем невинная жертва», – пишет Чорновил в соцсети. При этом он подчеркивает, что не испытывает сочувствия к «профессиональному разведчику».

«Исламский мститель мог быть исламистом из ИГИЛ [также ИГ или «Исламское государство»; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда – прим. Sobesednik.ru], а мог оказаться просто человеком, который не стерпел зверства русских в Сирии и выбрал именно такой жестокий способ мести. Но он, возможно, своим выстрелом спас много жизней граждан Украины», – делает вывод экс-депутат Рады. По его мнению, убийство посла отвлечет Россию от военных операций на Украине: «Россия получила вызов, на который не может не ответить. Будет отвечать сирийцам или туркам – еще не известно, но на Ближнем Востоке начинается большая потасовка. В Украине, даст Бог, меньше матерей получат похоронки», – заключил Чорновил.

Украинский депутат Игорь Луценко также не спешит высказывать свои соболезнования по поводу гибели российского посла. Он, впрочем, оказался более лаконичен: «Европа устами Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Европейской Комиссии (Еврокомиссия) Федерики Могерини уже выразила соболезнования России в связи с гибелью ее дипломата. Напомню, в ЕС продолжает действовать эмбарго на прямую поставку летального оружия в Украину», – отметил Луценко в Facebook.

Народный депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский и вовсе открыто назвал убийц посла друзьями Украины. По его словам, убийство Карлова может спровоцировать новую русско-турецкую войну: «Показателем подготовки к новому вооруженному конфликту станет отвод тяжелой военной техники из Донбасса и зачистка всего руководства ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. ред.]. По сути турецкий камикадзе своим выстрелом дал старт совершенно новым геополитическим процессам. А наше отношение ко всему этому простое и понятное: враг нашего врага – наш друг!» – заявил депутат в соцсети.

Однако в украинской политической среде нашлись и те, кто иначе отреагировал на убийство российского дипломата. Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала «112 Украина» назвал покушение на Карлова «тревожным сигналом», который, по его мнению, приведет к обострению ситуации. «На самом деле это очень тревожный сигнал, я сразу вспомнил убийство в Сараево в 1914 году эрцгерцога Австро-Венгрии Фердинанда, и с этого формально началась Первая мировая война. Я бы очень внимательно относился и анализировал эти события, потому что это, возможно, или провокация, или повод. В любом случае это убийство посла, даже если это посол России, это убийство приведет к обострению ситуации», – заявил Ляшко.

Однако на своей странице в Facebook депутат высказался иначе. «Убийство посла России в Турции будет иметь непредсказуемые последствия. Особенно для Украины, которая является жертвой российской агрессии. Единственное, что будет гарантировать Украине безопасность в этих крайне неблагоприятных для нас геополитических условиях – это наша сила, в первую очередь военная», – заявил политик, вновь подчеркнув, что Украине необходимо вернуть себе ядерный статус и возобновить производство ядерного оружия.

Его коллега по партии Игорь Мосийчук также сравнил убийство посла РФ с событиями в Сараеве накануне Первой мировой войны. По его словам, покушение на посла в Анкаре «изменит историю человечества».

«Это может стать Сараево-2. Напомню, в Сараево боснийский серб Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Франца-Фердинанда, и с этого началась Первая мировая война. Сегодня в столице Турции Анкаре мститель под возгласы "За Алеппо!" застрелил посла Российской Федерации Андрея Карлова. Где ты, современный Николай Лемик?» – написал в Сети парламентарий.

(Николай Лемик, упомянутый Мосийчуком, – украинский националист, в 1933 году убивший начальника канцелярии консульства СССР в Львове. По некоторым данным, Майлов был агентом советских спецслужб, а его убийство являлось местью Советской власти за организацию Голодомора на Украине; впрочем, первоначально Лемик планировал покушение на советского консула, а начальник канцелярии стал его жертвой по воле случая.)

Российские СМИ обратили внимание и на отсутствие официального комментария от президента Украины Петра Порошенко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как ранее сообщал Sobesednik.ru, отказалась комментировать «информационную кампанию с выражением поддержки убийце российского посла: «Бесноватые не моя епархия», – заявила Захарова.

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