Как в Украине отреагировали на убийство посла РФ в Турции

Sobesednik.ru узнал, как украинские депутаты реагируют на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как сообщал Sobesednik.ru, 19 декабря в Анкаре трагически погиб посол России в Турции Андрей Карлов. Он был убит бывшим полицейским по имени Мевлют Мерт Алтынташ, которого ранее уволили из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в Турции. Вооруженный мужчина, одетый в строгий деловой костюм, без труда проник в помещение центра современного искусства, где выступал российский дипломат, и был принят за его охранника.

Прежде, чем его застрелили подоспевшие сотрудники полиции, Алтынташ успел произвести около 20 выстрелов и прокричать: «Это расплата за Алеппо!»

Произошедшее, безусловно, является трагедией не только для родных и близких Андрея Карлова, но и для всего дипломатического сообщества. Однако примечателен тот факт, что через несколько часов после того, как стало известно о гибели дипломата, на передний план вышло не само трагическое известие, а реакция на него.

Так, громкий скандал спровоцировало высказывание депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, который, как писал Sobesednik.ru, на своей странице в Facebook назвал убийцу российского посла «героем».

«Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!» – написал Парасюк, после чего сам стал жертвой волны негативных комментариев.

Однако, изучив социальные сети других украинских парламентариев и общественных деятелей, Sobesednik.ru убедился в том, что слова Парасюка не стали исключением, а, напротив, подтвердили правило.

Бывший член «Партии регионов» Тарас Чорновил более подробно излагает свою точку зрения на произошедшее: «Радоваться чужой смерти – грех. Я и не радуюсь, а просто анализирую. <...> Вражеский боец, даже на другом "участке фронта", – уже не совсем невинная жертва», – пишет Чорновил в соцсети. При этом он подчеркивает, что не испытывает сочувствия к «профессиональному разведчику».

«Исламский мститель мог быть исламистом из ИГИЛ [также ИГ или «Исламское государство»; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда – прим. Sobesednik.ru], а мог оказаться просто человеком, который не стерпел зверства русских в Сирии и выбрал именно такой жестокий способ мести. Но он, возможно, своим выстрелом спас много жизней граждан Украины», – делает вывод экс-депутат Рады. По его мнению, убийство посла отвлечет Россию от военных операций на Украине: «Россия получила вызов, на который не может не ответить. Будет отвечать сирийцам или туркам – еще не известно, но на Ближнем Востоке начинается большая потасовка. В Украине, даст Бог, меньше матерей получат похоронки», – заключил Чорновил.

Украинский депутат Игорь Луценко также не спешит высказывать свои соболезнования по поводу гибели российского посла. Он, впрочем, оказался более лаконичен: «Европа устами Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Европейской Комиссии (Еврокомиссия) Федерики Могерини уже выразила соболезнования России в связи с гибелью ее дипломата. Напомню, в ЕС продолжает действовать эмбарго на прямую поставку летального оружия в Украину», – отметил Луценко в Facebook.

Народный депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский и вовсе открыто назвал убийц посла друзьями Украины. По его словам, убийство Карлова может спровоцировать новую русско-турецкую войну: «Показателем подготовки к новому вооруженному конфликту станет отвод тяжелой военной техники из Донбасса и зачистка всего руководства ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. ред.]. По сути турецкий камикадзе своим выстрелом дал старт совершенно новым геополитическим процессам. А наше отношение ко всему этому простое и понятное: враг нашего врага – наш друг!» – заявил депутат в соцсети.

Однако в украинской политической среде нашлись и те, кто иначе отреагировал на убийство российского дипломата. Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала «112 Украина» назвал покушение на Карлова «тревожным сигналом», который, по его мнению, приведет к обострению ситуации. «На самом деле это очень тревожный сигнал, я сразу вспомнил убийство в Сараево в 1914 году эрцгерцога Австро-Венгрии Фердинанда, и с этого формально началась Первая мировая война. Я бы очень внимательно относился и анализировал эти события, потому что это, возможно, или провокация, или повод. В любом случае это убийство посла, даже если это посол России, это убийство приведет к обострению ситуации», – заявил Ляшко.

Однако на своей странице в Facebook депутат высказался иначе. «Убийство посла России в Турции будет иметь непредсказуемые последствия. Особенно для Украины, которая является жертвой российской агрессии. Единственное, что будет гарантировать Украине безопасность в этих крайне неблагоприятных для нас геополитических условиях – это наша сила, в первую очередь военная», – заявил политик, вновь подчеркнув, что Украине необходимо вернуть себе ядерный статус и возобновить производство ядерного оружия.

Его коллега по партии Игорь Мосийчук также сравнил убийство посла РФ с событиями в Сараеве накануне Первой мировой войны. По его словам, покушение на посла в Анкаре «изменит историю человечества».

«Это может стать Сараево-2. Напомню, в Сараево боснийский серб Гаврило Принцип застрелил эрцгерцога Франца-Фердинанда, и с этого началась Первая мировая война. Сегодня в столице Турции Анкаре мститель под возгласы "За Алеппо!" застрелил посла Российской Федерации Андрея Карлова. Где ты, современный Николай Лемик?» – написал в Сети парламентарий.

(Николай Лемик, упомянутый Мосийчуком, – украинский националист, в 1933 году убивший начальника канцелярии консульства СССР в Львове. По некоторым данным, Майлов был агентом советских спецслужб, а его убийство являлось местью Советской власти за организацию Голодомора на Украине; впрочем, первоначально Лемик планировал покушение на советского консула, а начальник канцелярии стал его жертвой по воле случая.)

Российские СМИ обратили внимание и на отсутствие официального комментария от президента Украины Петра Порошенко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как ранее сообщал Sobesednik.ru, отказалась комментировать «информационную кампанию с выражением поддержки убийце российского посла: «Бесноватые не моя епархия», – заявила Захарова.