Электронно-цифровая подпись становится неизменным атрибутом цивилизованного бизнеса

Во всём мире для удостоверения подписи важных документов используется специальный криптографический ключ, генерируемый в индивидуальном порядке персонально для каждого владельца. Начиная с середины 80-х годов прошлого века, в западных странах был введён соответствующий стандарт шифрованного ключа подписи, позволяющего работать с электронной документацией. Наличие электронно-цифровой подписи (ЭЦП) предоставляет возможность сдавать налоговые и таможенные декларации, заключать соглашения, удостоверять авторство и совершать другие юридически значимые действия в дистанционном режиме. Сравнительно недавно эта положительная практика привилась и на российском рынке, что позволило широкой аудитории предпринимателей оценить безусловные преимущества такого современного решения.

Стоит сразу отметить, что желающие самостоятельно сделать электронную подпись для физических и юридических лиц могут столкнуться с различными техническими и бюрократическими трудностями. Получение ЭЦП требует подбора чётко определённого пакета документов и правильного заполнения анкеты. Зачастую процесс выдачи ключа может затянуться на несколько недель, что может привести к замедлению коммерческих операций и откладыванию совершаемых сделок со всеми вытекающими последствиями.

Сегодня платную услугу по быстрому получению сертификата и ключа ЭЦП предлагают специальные аккредитованные центры, работающие в рамках действующего законодательства. Обращение в такие компании не только экономит время, но и позволяет получить различные льготы в виде скидок на продление сертификата. Стоит отметить, что все лидеры этого рынка работают по лицензии ФСБ, так как любая электронно-цифровая подпись является информационным объектом повышенной секретности.

Очевидные удобства получения ЭЦП в таких центрах дополняется возможностью подачи физическими и юридическими лицами заявки в режиме онлайн. По сути, все операции будут проводиться без личного присутствия заявителя. Консультации и пояснения по любому вопросу предоставляют квалифицированные бизнес-консультанты, которые общаются с заказчиками с помощью популярных коммуникационных инструментов. Такой формат получения ЭЦП в настоящее время пользуется высоким спросом у частных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций. В ближайшем будущем электронно-цифровая подпись станет обязательной составляющей любого бизнеса, позволяя работать с электронными документами в удобном удалённом режиме.