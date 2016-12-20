16 млн рублей штрафа должны властям россияне за шум и дебош

В Саратовской области стали чаще наказывать за нарушение тишины и дебоширство.

Как сообщает издание Saratov Room со ссылкой на министра по делам территориальных образований Алексея Решетникова, на сегодняшний день наблюдается положительная динамика привлечения к административной ответственности за нарушение тишины и бытовое дебоширство. Так, по статьям за нарушение тишины и покоя было составлено 382 протокола. Также было зафиксировано 913 случаев дебоширства, в каждом из которых виновные понесли наказание.

По словам Решетникова, за последние 11 месяцев 873 заседания были посвящены рассмотрению данных нарушений. В ходе данных заседаний было рассмотрено 8813 протоколов. В общей сложности нарушители общественного спокойствия сегодня обязаны выплатить государству штрафы на сумму более 16 миллионов рублей, 5 миллионов из которых уже были взысканы.

За последние 11 месяцев было составлено более 3 тысяч протоколов на нарушителей порядка и тишины.

По данным портала, наиболее эффективно нарушения фиксируются в Балаковском, Дергачёвском, Ершовском, Краснокутском, Марксовском, Ровенском, Саратовском, Энгельсском районах, а также в Саратове.