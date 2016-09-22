МГУ и МФТИ в Британии назвали одними из лучших вузов мира

Британский журнал Times Higher Education составил ежегодный рейтинг лучших вузов мира, куда вошли 24 российских учебных заведения.

Как сообщается на сайте издания Times Higher Education, в рейтинг World University Rankings 2016-17 вошли 980 высших учебных заведений мира, 24 из которых — российские вузы.

Самая высокая позиция у Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) — он делит 188 строчку с британским Абердинским университетом. Прим этом в прошлом году МГУ был на 161 строчке.

Московский физико-технический институт (МФТИ) стал вторым лучшим вузом России, по мнению британских экспертов. Он расположился в группе 301-350.

В промежутке 351-400 оказался Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), которого не было в рейтинге в прошлом году.

Лучшим вузом мира был признан британский Оксфорд. Отмечается, что впервые с момента создания рейтинга Оксфорд обошел американский Гарвард.