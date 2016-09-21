Жители Приморья вернулись в свои дома после тайфуна

Вода постепенно начала уходить в подтопленном районе Приморья.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что врачи Восточного военного округа (ВВО) создали мобильный пост для оказания медицинской помощи жителям Приморья.

Представитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС России сообщил, что за сутки спасатели очистили от мусора и разобрали завалы в 1,2 тысячи подворий, а также откачали воду из 540 помещений и просушили 32 дома, передаёт РИА «Новости».

«За сутки от воды освободились 27 жилых домов и 117 приусадебных участков. Также имеют повреждения 12 участков дорог в четырёх муниципальных образованиях, общей протяженностью 25 километров. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на 16 мостовых сооружениях», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что в пунктах временного размещения находятся 10 человек, трое из которых — дети. Остальные жители вернулись в свои дома.

В настоящее время всё ещё более 35 домов в двух муниципалитетах и 100 приусадебных участках остаются подтопленными в Приморье. Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы.