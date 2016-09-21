Юрий Лужков: Я купаюсь в хорошем отношении москвичей

21 сентября Юрию Лужкову исполняется 80 лет. Sobesednik.ru поговорил с экс-мэром Москвы о прошлом, настоящем и будущем.

Перед юбилеем предполагается каскад мероприятий: презентация новой книги, где Юрий Михайлович оценивает сегодняшнее состояние экономики страны и ее политические векторы; теннисный турнир, в котором «чайники» будут соревноваться с известными российскими ракетками.

А завершит праздник субботник в одном из любимых Лужковым уголков Москвы – в Коломенском. Там экс-мэр вместе с москвичами посадят яблони и груши. Sobesednik.ru попросил Юрия Михайловича совершить вместе с нами виртуальную прогулку по своему родному городу и оценить те изменения, что происходят в нем.

Зачем Батурина встречалась с Путиным

– Юрий Михайлович, а кто придумал отмечать ваш юбилей так необычно – субботником?

– Лена. Мы с ней обсуждали, как проводить мой день рождения. Я вообще не сторонник празднеств и поэтому сказал ей, что не хочу отмечать юбилей. Ну, посидим в кругу семьи, и достаточно. Она ответила: не хочешь, это понятно, хотя я с тобой не согласна. И на этом разговор закончился. Потом, недели три назад, Лена вдруг говорит, что должна съездить в Петербург. У нее там какие-то проблемы с гостиницей...

Приезжает домой и сообщает: «Я встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным». Я говорю: «ну, ты такие секреты от меня держишь, это необычная вещь для нашей жизни. А какие еще у тебя есть секреты?» Лена отвечает: «Я с ним обсуждала твой день рождения». Ну вот еще, замечаю, президенту с его загруженностью только и дела, что мой юбилей. А жена продолжает: «Я ему сказала, что ты не хочешь его отмечать, а у меня есть идея. Он поинтересовался, какая. Я сказала: провести субботник, причем не по уборке улиц, а сделать нечто, что останется потом надолго людям. Например, посадить сад. Это же в твоем духе. Путину идея понравилась – он сказал, что это сильно отличается от тех пышных юбилеев, которые у россиян вызывают столь негативную реакцию, что лучше бы их вообще не было». Лена еще рассказала, что президент дал поручение Сергею Собянину и Вячеславу Володину, чтобы они тоже поддержали эту идею.

Во дворце Алексея Михайловича в Коломенском Фото: Евгений Начитов

– И что было дальше?

– Собрался оргкомитет. Я счастлив, что в него вошли такие замечательные люди, как великий детский доктор Леонид Рошаль, Василий Лановой, академик Александр Коновалов, авиаконструктор Генрих Новожилов, Наталия Солженицына, Генрих Боровик, Ирэн Федорова и многие другие. А такой выдающийся человек, как космонавт Алексей Леонов, возглавил этот оргкомитет. Мы соблюли все официальные моменты и подали в правительство Москвы заявку на мероприятие. Нам разрешили. Кроме концерта.

– Почему?

– Не знаю, видимо, все-таки изжога заела...

Сады Ивана Грозного

– Вы и те москвичи, что придут на субботник-праздник (обещают еще угощение – чаепитие с медом из хозяйства Лужкова), будете сажать яблони и груши в Коломенском. Но разве там не все уже засажено?

– Нет, там раньше были сады, посаженные еще при Иване Грозном. Вот их-то мы и будем восстанавливать. В Коломенском Грозный принимал послов, которые прибывали туда по Москве-реке и должны были подниматься в горку, волей-неволей склоняя головы. А царь сидел в кресле на пригорке и видел, как карабкаются к нему послы иностранных государств...

– Коломенское – ваше любимое место в столице?

– Да, пожалуй. Я тут с детства бывал. Но нас, мальчишек, не столько парк интересовал, сколько Москва-река. Искупаться... Я же жил у Павелецкой набережной, там тоже была река, но нас все время милиционеры гоняли: купаться в ней было опасно – вода слишком грязная...

А в Коломенском я однажды в детстве попал в грозу: молния ударила в дуб, рядом с которым я прятался. Дуб развалился прямо у меня на глазах. Но я не испугался, напротив, почувствовал такую мощь, величие природы...

– А сейчас вы заглядываете в Коломенское? Просто так, а не потому, что юбилейный субботник будет тут?

– Да, заглядываю. К слову, строительство копии дворца Алексея Михайловича – это была одна из моих целей на посту мэра: воссоздать историю Москвы. Это уникальное сооружение. Вот недавно я был в этом дворце, заходил в домик Петра и порадовался – как все тут сегодня работает. Когда мы построили дворцовый комплекс, его было очень трудно насыщать историей того времени – книгами, игрушками царских детей, иконами и т.д. Но в Коломенском работают творческие люди.

Коломенское, август 2016 Фото: Евгений Начитов

Еще Царицыно мне очень нравится. Я рад, что успел его возродить. Это уже – величие, Европа, дворцовые ансамбли... И туда я приезжаю иногда просто как посетитель.

– Как встречают?

– Я купаюсь в хорошем отношении москвичей.

Благодарность из детства

– А куда чаще всего в Москве заглядываете?

– Зацепа, мой родной район. Там были наши бараки, хлебозавод, картонажка, мыловарка и школа... Вокзал... Хотя Павелецкий уже дважды перестроен, и там стало намного красивее, лучше.

– Ностальгируете по детству?

– Конечно. Бараков уже нет, а школа осталась. Когда я ее заканчивал, это была семилетка. До сих пор с благодарностью вспоминаю свою первую учительницу Нину Николаевну Синицыну. Как я сейчас понимаю, это была юная девчушка, которая пришла к нам, к этой публике барачной. А мы были тогда, как оборванцы – в телогрейках, да и вообще вся наша одежда была перелицована с плеча взрослых. Школа холодная, без отопления, чернила замерзали... А она водила нас в Третьяковку. И это было удивительно – потому что мы из мира выгребных ям попадали в какой-то иной мир, который был нам абсолютно неведом. И таким бы и остался, если бы не эта учительница.

А еще она водила нас в филиал Малого театра на Ордынке, и мы смотрели там «Двенадцатую ночь» Шекспира... И удивлялись: неужели люди так одевались, так разговаривали в те далекие века? Все эти страсти, изысканное общение, песни – все было для нас откровением. И это оставило след.

А театр этот тогда был похож внутри на большой и длинный трамвай с оштукатуренными стенами. Уже потом мы сделали филиал Малого настоящим театром – это была как бы дань благодарности прошлому.

Еще «мои» места – Калужская площадь, Ленинский проспект в его начале, нефтяной институт. Он находится рядом с ЦПКиО, а сбоку был свободный проход, мы студентами туда часто наведывались.

– Вы во все эти места наведываетесь и сегодня?

– Да, примерно раз в год. Специально посмотреть, повспоминать...

Знаете, наверное, у каждого, кто родился в Москве, свое восприятие города. Давайте вспомним Гоголя. Вот что писал этот великий и весьма наблюдательный человек, сравнивая Москву и Петербург тех времен. Что Питер очень богатый город, но холодный и чересчур официальный. А Москва – город широкий и разнообразный, хлебный и веселый. Что Москва – это Россия. И думаю, Гоголь был прав, когда писал, что Питеру нужна Россия, чтобы жить. А России, чтобы она жила, нужна Москва. Ничего с тех пор не изменилось.

На юбилей приедут и дети, и внуки

– Правильно ли я поняла, что вы не хотите затрагивать больные темы, связанные с изменениями в столице в последние годы?

– Я москвич. И у меня, конечно, есть свое восприятие всего, что происходит с городом. Но я воздерживаюсь от оценок – по этическим соображениям. Предыдущий мэр не должен критиковать действующего. Пусть горожане дают свои оценки.

В Храме Христа Спасителя Фото: Евгений Начитов

– А чем вы больше всего гордитесь из всего сделанного вами в Москве? Храмом Христа Спасителя?

– Храм, все эти исторические ансамбли – это дань истории, и я этим тоже горжусь. Как и Поклонной горой, которая была задумана сразу после окончания войны, а удалось все там сделать только нам к юбилею Победы.

Но вы же спросили, чем я особенно горжусь. Новое жилье, город социальной политики – пенсии, доплаты, новые школы, детские сады, больницы (и реконструкция старых), театры...

– Ваша младшая дочь Ольга на днях дала свое первое интервью. Она представила маме бизнес-проект – создание необычного бара в Австрии. Гордитесь дочкой?

– Горжусь. Обе дочери очень интересные личности – и в поведении, и по менталитету. К счастью, они никакой не гламур. Я, кстати, жду, что Ольга приедет в мое хозяйство в Калининграде и проанализирует все экономические направления нашей работы, что-то порекомендует... Она очень грамотный человек в экономике. Но сейчас она слишком занята в магистратуре.

– Она приедет в Москву на ваш юбилей?

– Все будут – и дети, и внуки.

Приглашение на юбилей

Праздничный субботник начнется в 11 часов

24 сентября в парке-заповеднике «Коломенское».

Планируется посадить 522 плодовых дерева. Главный бригадир субботника – Леонид Ярмольник.

Также будут работать мастерские для взрослых и детей.

Специально для москвичей создан сайт www.luzhkov80.ru, где можно узнать подробности праздника, написать поздравление Юрию Михайловичу и записаться на субботник. Последнее нужно для того, чтобы всем хватило инвентаря и спецодежды.

Работы будут проводиться в различных частях парка. Ближайшие к месту посадки сада – вход №1 (КПП 1, со стороны ул. Новинки) и вход №2 (КПП 2, со стороны проспекта Андропова).

При этом на любом из 7 существующих входов в парк-заповедник гостей встретят волонтеры и предоставят всю необходимую информацию.

Все желающие могут принять участие в субботнике, лично поздравить юбиляра и внести лепту в дело благоустройства столицы.