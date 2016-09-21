Культура и ТВ
Источник: РИА Новости
14:48, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Вадиму Самойлову разрешили исполнять 172 песни "Агаты Кристи"

Участнику «Агата Кристи» Вадиму Самойлову суд разрешил исполнять 172 песни группы.

Савеловский суд Москвы разрешил певцу Вадиму Самойлову исполнять 172 песни рок-группы «Агата Кристи». Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 21 сентября.

Глеб Самойлов – брат Вадима Самойлова, с которым они вместе играли в группе, – обратился в суд с иском о нарушении авторских прав. Глеб требовал запретить Вадиму исполнять песни «Агаты Кристи», так как являлся автором текстов. Глеб Самойлов также пытался привлечь брата к уголовной ответственности за «нарушение авторских и смежных прав».

Группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году в Екатеринбурге. В 2010 году группа распалась, и в первое время братья Самойловы не исполняли песни «Агаты Кристи» по отдельности, однако позже эти ограничения были сняты.

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