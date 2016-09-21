Вадиму Самойлову разрешили исполнять 172 песни "Агаты Кристи"

Участнику «Агата Кристи» Вадиму Самойлову суд разрешил исполнять 172 песни группы.

Савеловский суд Москвы разрешил певцу Вадиму Самойлову исполнять 172 песни рок-группы «Агата Кристи». Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 21 сентября.

Глеб Самойлов – брат Вадима Самойлова, с которым они вместе играли в группе, – обратился в суд с иском о нарушении авторских прав. Глеб требовал запретить Вадиму исполнять песни «Агаты Кристи», так как являлся автором текстов. Глеб Самойлов также пытался привлечь брата к уголовной ответственности за «нарушение авторских и смежных прав».

Группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году в Екатеринбурге. В 2010 году группа распалась, и в первое время братья Самойловы не исполняли песни «Агаты Кристи» по отдельности, однако позже эти ограничения были сняты.