Трунова лишили статуса адвоката из-за дисциплинарного проступка

21 сентября Адвокатская палата Подмосковья лишила Игоря Трунова адвокатского статуса.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что защитника прав пострадавших в терактах Игоря Трунова лишат лицензии.

Согласно данным «Интерфакс», решение о лишении Трунова адвокатского статуса было принято из-за нарушения норм профессиональной деятельности.

«Основанием послужила коллективная жалоба недовольных адвокатов. Они написали жалобу, которую удовлетворили», — рассказал адвокат.

Трунов также добавил, что недовольство вызвало его выступление на пресс-конференции, которое якобы нанесло ущерб.

«Суть моих заявлений, что есть коррупция в рядах адвокатуры, есть "адвокаты-несуны", которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами», — заключил Трунов.