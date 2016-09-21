Общество
Источник: Интерфакс
17:27, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Трунова лишили статуса адвоката из-за дисциплинарного проступка

21 сентября Адвокатская палата Подмосковья лишила Игоря Трунова адвокатского статуса.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что защитника прав пострадавших в терактах Игоря Трунова лишат лицензии.

Согласно данным «Интерфакс», решение о лишении Трунова адвокатского статуса было принято из-за нарушения норм профессиональной деятельности.

«Основанием послужила коллективная жалоба недовольных адвокатов. Они написали жалобу, которую удовлетворили», — рассказал адвокат.

Трунов также добавил, что недовольство вызвало его выступление на пресс-конференции, которое якобы нанесло ущерб.

«Суть моих заявлений, что есть коррупция в рядах адвокатуры, есть "адвокаты-несуны", которые являются посредниками между правоохранительными органами и недобросовестными клиентами», — заключил Трунов.

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Худик Ольга

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