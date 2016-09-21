Общество
Источник: Интерфакс
08:41, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Штат Росгвардии сформируют из сокращенных сотрудников МВД

Попавшие под сокращение 163 тысячи сотрудников МВД РФ перейдут на службу в Росгвардию.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Путин сократил штат сотрудников МВД и допустил только 6 заместителей.

Число сотрудников МВД будет сокращено на 163 тысячи человек по указу президента РФ Владимира Путина. Как сообщает «Интерфакс» в среду, 21 сентября, попавшие под сокращение сотрудники МВД перейдут на службу в Росгрвардию.

В пресс-центре МВД отметили, что указ о сокращении численности ведомства подготовлен в рамках реализации указа президента от 5 апреля 2016 года об образовании Росгвардии. Согласно этому указу, часть полномочий МВД будет передана сотрудникам Росгвардии.

Всего на службе в Росгвардии могут числиться не более 2,1 тысячи человек. Предельная штатная численность органов внутренних дел, которые финансируются из федерального бюджета, составляет чуть менее 905 тысяч человек.

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Красникова Диана

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