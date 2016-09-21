Общество
Источник: «Собеседник» №35-2016
16:50, 21 Сентября 2016 Версия для печати

"Путин, помоги!" Кто в этом виноват?

Крымчане из поселка Героевское решили обратить внимание Владимира Путина на свои проблемы
Крымчане из поселка Героевское решили обратить внимание Владимира Путина на свои проблемы
Фото: Global Look Press

Жители Крыма выложили на земле огромными буквами из камней надпись: «Путин, помоги Героевке», узнал Sobesednik.ru.

Таким образом крымчане из поселка Героевское решили обратить внимание Владимира Путина на свои проблемы, где много лет нет ни света, ни газа, ни магазина, ни медпункта. Почему в нашей стране, чтобы решить простые житейские вопросы, обязательно нужно достучаться до президента? Кто в этом виноват?

Иван Хренов, кардиолог из Иваново (в 2010-м рассказал Путину о плохих условиях труда):

– Люди поняли, что местным властям на них глубоко наплевать, поэтому любыми способами пытаются привлечь внимание президента. Кстати, виноват в этом сам Путин, который приучил своих подчиненных бояться принимать самостоятельные решения.

Ирина Печерникова, актриса:

Ирина Печерникова
Ирина Печерникова
Фото: Стоп-кадр YouTube

– Почему у нас всегда ругают власти? Ведь многое зависит от нас самих. Тот же магазин или детсад можно построить всеобщими усилиями, как это недавно сделали в Сибири, где родители сами восстановили сгоревшую школу. Нужно отказаться от иждивенческих настроений, и тогда у нас все будет хорошо.

Антон Тюришев, строитель космодрома Восточный:

– Чиновники на местах настолько обнаглели, что и самого президента, по-моему, уже не слушают. Если брать нашу ситуацию, то после моей жалобы на задержку зарплаты в прямом эфире президенту за 1,5 года ничего не изменилось. Тысячи людей как сидели без зарплаты, так и сидят. Путину некогда контролировать ситуацию. Он настолько сосредоточился на внешней политике, что оторвался от жизни простых россиян.

Дмитрий Глуховский, писатель:

Дмитрий Глуховский
Дмитрий Глуховский
Фото: Global Look Press

– Все годы власти ВВП очень тщательно выстраивал мысль, что самые важные решения в стране принимает только он. Ситуацию может исправить лишь сам президент. Как он это сделает, не знаю. Нужно что-то делать. Равнодушие чиновников, коррупция, нищета рано или поздно выведут народ из себя.

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