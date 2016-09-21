Полицейских "посадили" на два года за избиение саратовца

21 сентября Заводской районный суд в Саратове приговорил к тюремному заключению двух полицейских.

Пресс-секретарь СУ СКР по региону сообщил, что сотрудников полиции осудили за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Согласно данным следствия, вечером 14 июля прошлого года в одном из дворов Заводского района в Саратове полицейский Сергей Копылов вступил в конфликт с 46-летним жителем, сообщает «Иетерфакс».

«В ходе конфликта сотрудник полиции попытался нанести ему [пострадавшему] телесные повреждения бутылкой в область головы», — сказано в сообщении следствия.

Затем, по данным следствия, Копылов вызвал наряд группы содержания, чтобы доставить потерпевшего в отдел вневедомственной охраны. Там Копылов вместе с полицейским Алексеем Чирковым избили задержанного. Позднее пострадавшему пришлось обратиться в больницу.

В ходе расследования оба полицейских отрицали свою вину, а также пытались ввести следствие в заблуждение.

Суд приговорил Алексея Чиркова и Сергея Копылова к трём годам колонии общего режима, а также на год лишил их права занимать должности в правоохранительных органах страны.

Пресс-секретарь ГУ МВД также добавил, что осуждённые будут уволены из органов внутренних дел, как только приговор вступит в законную силу.