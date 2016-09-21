Общество
Источник: РБК
07:33, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Оставшиеся без выплаты в 5 тыс. пенсионеры могут пойти в суд

Правительство может лишить почти 300 тысяч пенсионеров единовременной выплаты в 5 тысяч рублей.

 Согласно законопроекту, внесенному в Государственную думу 20 сентября, единовременную выплату пенсии в 5 тысяч рублей смогут получить только те россияне, которые постоянно проживают на территории России. При этом РБК со ссылкой на источник в Пенсионном фонде пишет о том, что россиян, уехавших за границу и получающих пенсию, сейчас более 288 тысяч.

Другой источник издания, близкий к одному из высших судов России, сообщил, что право на получение пенсии людям, уехавшим заграницу, но сохранившим гражданство, вернули в 1998 году благодаря Конституционному суду. Поэтому, полагает источник РБК, после отказа в единовременной выплате пенсионеры могут обратиться в Конституционный суд.

В пресс-службе Министерства труда причин для обращения в суд не нашли. «В силу норм Конституции РФ реализация решения о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя. Законодатель вправе определять, кому и на каких условиях оказывается социальная поддержка», — заявили в ведомстве изданию.

Напомним, ранее правительство приняло решение отказаться от индексации пенсий в 2016 году и заменить индексацию единовременной выплатой.

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