Ослушавшемуся боевиков полицейскому присвоили героя России

Владимир Путин посмертно присвоил звание героя России дагестанскому лейтенанту полиции Магомеду Нурбагандову.

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание героя России лейтенанту полиции из Дагестана Магомеду Нурбагандову. Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 21 сентября.

«Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом присвоил звание Героя Российской Федерации лейтенанту полиции Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга (посмертно)», – сообщили в Кремле.

Полицейского из Дагестана Магомеда Нурбагандова в июле этого года расстреляли боевики за то, что он не стал подчиняться их приказам. Один из боевиков направил на Нурбагандова пистолет и приказывал ему сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. Обращаясь к родственникам и знакомым, Нурбагандов ответил: «Работайте, братья».