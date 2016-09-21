Олег Ролдугин: Бастрыкин и Маркин уйдут по-путински?

Обозреватель Sobesednik.ru задался вопросом, что будет с ключевыми фигурами СК РФ в случае их предполагаемой отставки.

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет после выборов должен покинуть его официальный представитель Владимир Маркин. Тот самый, что девять лет был бессменным лицом этого ведомства. Кто олицетворял собой следствие не только на ТВ, но и в кино («День дурака»), и в книгах (совсем свежая «Самые громкие преступления...»). Правда, в последнее время это лицо стало совсем уж неприглядным. Маркин все-таки не Дориан Грей, и многочисленные скандалы не могли не оставить на нем свои отпечатки. А скандалов было немало – и в самом СК (взять, скажем, недавние аресты высокопоставленных сотрудников комитета в Москве), и вокруг персонально Маркина (начиная от его сомнительного диплома и заканчивая совсем свежими примерами плагиата в тех же «Самых громких преступлениях»). Вот только до сих пор такие скандалы никого в руководстве страны не смущали. Нет, причина ухода Маркина, вероятно, в другом.

После выборов вполне ожидаемы новые назначения, но старые кадры тоже ведь надо куда-то девать. Вот уберут Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга, но не без дела же его оставлять. Не случайно же у главы СК Александра Бастрыкина отобрали машины сопровождения. Наверняка ему уже подобрана замена, и эта замена придет со своим представителем, так что Маркин окажется третьим лишним.

Впрочем, без нового места работы уволенные, само собой, не останутся. Маркин, правда, уже опроверг, что это будет «Газпром». Но ведь наличие «Роснефти» в стране тоже никто не отменял. Всех, всех пристроят, даже не сомневайтесь.

Так что Маркин, Бастрыкин и Ко если уйдут, то уйдут не прощаясь. Но не совсем по-английски. По-английски – это когда уходят совсем. А эти люди просто пересядут в соседнее кресло. Это называется уйти по-русски. Как Путин в 2008-м. Уйти, чтобы остаться.