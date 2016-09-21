Москвича обвинили в "развратных действиях" в отношении девочки

Московские следователи возбудили дело в отношении 59-летнего москвича, который показывал свои половые органы девочке.

Старший помощник руководителя СК России по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что обвиняемого в эксгибиционизме мужчину задержали оперативно.

По версии следствия, 12 сентября мужчина в вагоне метро, следовавшем от станции «Площадь революции» до «Курской», показал 12-летней девочке свои половые органы.

«По ходатайству следствия в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

В настоящее время арестованному предъявлено обвинение по статье «Развратные действия».