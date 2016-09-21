Общество
Источник: Интерфакс
14:45, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Маркин уволился из СК по собственному желанию

Владимир Маркин
Фото: Стоп-кадр YouTube

21 сентября официальный представитель СК Владимир Маркин подал рапорт об отставке.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, Владимир Маркин не комментировал слухи о своем возможном увольнении из Следственного комитета России.

Известно, что Маркин может уйти с занимаемой должности на пост заместителя гендиректора «Русгидро» по связям с общественностью и органами госвласти, сообщает «Интерфакс».

Маркин стал главной фигурой скандала в незаконном использовании чужих материалов. Ранее ряд СМИ обвинил Маркина в том, что он незаконно использовал чужие журналистские тексты в своей книге «Самые громкие преступления XXI века в России». Маркин отверг эти обвинения, но издательство «Эксмо» позже признало факт наличия заимствованных текстов в книге Маркина при отсутствии ссылок на их авторство.

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Худик Ольга

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Маркин уволился из СК по собственному желанию
14:45, 21 Сентября 2016
21 сентября официальный представитель СК Владимир Маркин подал рапорт об отставке
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