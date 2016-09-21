Маркин назвал "высосанной из пальца" отставку Бастрыкина

Владимир Маркин назвал «высосанными из пальца» слухи об отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Владимир Маркин решил уволиться с поста помощника главы СК РФ.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин назвал «высосанными из пальца» слухи об отставке главы ведомства Александра Бастрыкина. По словам Маркина, такой информацией владеют два-три человека, и источник, сообщивший эту информацию СМИ, не может пользоваться доверием.

«Могу напомнить мои слова, сказанные ранее: у издания, которое обнародовало этот слух, не может быть подобного рода источников в принципе. Потенциально о таких решениях могут знать два-три человека», – цитирует Маркина «Интерфакс». Представитель СК РФ также добавил, что СМИ, которое обнародовало эту «высосанную из пальца информацию», рано или поздно дискредитирует себя в глазах читателя.