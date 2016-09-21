Общество
Источник: Интерфакс
15:52, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Маркин назвал "высосанной из пальца" отставку Бастрыкина

Владимир Маркин назвал «высосанными из пальца» слухи об отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Владимир Маркин решил уволиться с поста помощника главы СК РФ.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин назвал «высосанными из пальца» слухи об отставке главы ведомства Александра Бастрыкина. По словам Маркина, такой информацией владеют два-три человека, и источник, сообщивший эту информацию СМИ, не может пользоваться доверием.

«Могу напомнить мои слова, сказанные ранее: у издания, которое обнародовало этот слух, не может быть подобного рода источников в принципе. Потенциально о таких решениях могут знать два-три человека», – цитирует Маркина «Интерфакс». Представитель СК РФ также добавил, что СМИ, которое обнародовало эту «высосанную из пальца информацию», рано или поздно дискредитирует себя в глазах читателя.

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Красникова Диана

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