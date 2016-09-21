Общество
Источник: Говорит Москва
12:07, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Интернет-омбудсмен РФ не верит в дешифровку трафика ФСБ

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев критически отнесся к идее ФСБ и Минкомсвязи о дешифровке трафика россиян.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что ФСБ совметно с Минкомсвязи и Минпромторгом рассматривают варианты расшифровки интернет-трафика россиян в режиме реального времени.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при регулировании интернета в России Дмитрий Мариничев назвал недопустимой дешифровку интернет-трафика россиян. По словам интернет-омбудсмена, это ставит под сомнение приватность передачи информации и платежные системы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 21 сентября.

«Это недопустимая вещь, потому что дискредитирует цифровые технологии и, соответственно, дискредитирует платежные системы, онлайн-банкинг и приватность передачи информации», – заявил Мариничев. При этом он отметил, что в настоящее время технологического решения о дешифровке всего трафика не существует.

«Я не верю, что технологически возможно расшифровать весь трафик. Я пока не владею информацией, что существует система, способная дешифровать налету все и вся», – сказал Мариничев.

ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг совместно ищут способ расшифровки интернет-трафика россиян в рамках реализации антитеррористического «пакета Яровой».

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