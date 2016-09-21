ФСБ ищет способ расшифровки интернет-трафика всех россиян

Ряд российских ведомств обсуждает технические возможности дешифровки интернет-трафика россиян в режиме real-time.

Минкосмязь, Минпромторг и ФСБ обсуждают технические решения, которые позволят им расшифровывать интернет-трафик россиян в режиме реального времени (real-time). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в среду, 21 сентября.

Как сообщает источник, ФСБ предлагает расшифровывать весь трафик и анализировать его по ключевым словам, а министерства настаивают на расшифровке трафика только тех абонентов, которые привлекут внимание правоохранителей.

Согласно антитеррористическому «закону Яровой», владельцы интернет-площадок, которые позволяют передавать электронные сообщения, уже с 20 июля обязаны сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ. При этом один из источников издания предполагает, что иностранные компании могут не подчиниться этому требованию, а российские «сдадут ключи после многочисленных требований».

Один из вариантов расшифровки трафика – система MITM (Man in the Middle). Для пользователя она притворяется запрошенным сайтом, а для сайта – пользователем, и абонент сначала устанавливает соединение с этим оборудованием, и после этого оно соединяется с запрошенным сервером.