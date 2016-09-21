Общество
Источник: Коммерсантъ
07:17, 21 Сентября 2016 Версия для печати

ФСБ ищет способ расшифровки интернет-трафика всех россиян

Ряд российских ведомств обсуждает технические возможности дешифровки интернет-трафика россиян в режиме real-time.

Минкосмязь, Минпромторг и ФСБ обсуждают технические решения, которые позволят им расшифровывать интернет-трафик россиян в режиме реального времени (real-time). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в среду, 21 сентября.

Как сообщает источник, ФСБ предлагает расшифровывать весь трафик и анализировать его по ключевым словам, а министерства настаивают на расшифровке трафика только тех абонентов, которые привлекут внимание правоохранителей.

Согласно антитеррористическому «закону Яровой», владельцы интернет-площадок, которые позволяют передавать электронные сообщения, уже с 20 июля обязаны сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ. При этом один из источников издания предполагает, что иностранные компании могут не подчиниться этому требованию, а российские «сдадут ключи после многочисленных требований».

Один из вариантов расшифровки трафика – система MITM (Man in the Middle). Для пользователя она притворяется запрошенным сайтом, а для сайта – пользователем, и абонент сначала устанавливает соединение с этим оборудованием, и после этого оно соединяется с запрошенным сервером.

читайте также:«Пакет Яровой», подписанный 7 июля, обязывает операторов с 1 июля 2018 года хранить до полугода весь трафик клиентов, включая записи разговоров
Пакет Яровой пахнет грандиозным распилом?
Реализацию «закона Яровой» наполовину оплатят россияне, а деньги «распилят» чиновники, считает эксперт Sobesednik.ru »

читайте также:Система образования может реформироваться и меняться либо по указке сверху, либо по запросу снизу
Антон Зарицкий: Защитим детей от Интернета и Мандельштама
Обозреватель Sobesednik.ru — об угрозе вмешательства борцов с «либерастическим хором» в работу российских школ »

Также по теме
"Пакет Яровой"
Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Минздрав не отменит пробу Манту?
07:10, 21 Сентября 2016
Новый порядок обследования на туберкулез Минздрава породил разговоры об отмене пробы Манту, узнал Sobesednik.ru
»
Беременная Собчак унизила Валерию
06:02, 21 Сентября 2016
Ксения Собчак на «Новой волне-2016» поглумилась над певицей Валерией, узнал Sobesednik.ru
»
Юрий Лужков: Я купаюсь в хорошем отношении москвичей
00:01, 21 Сентября 2016
21 сентября Юрию Лужкову исполняется 80 лет. Sobesednik.ru поговорил с экс-мэром Москвы о прошлом, настоящем и будущем
»