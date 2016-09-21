Финские власти забрали ребенка у россиянки из-за шлепка

В финском городе Сейнайоки 20 сентября у россиянки Виктории Медведевой власти забрали ребенка.

Консул-советник посольства России в городе Турку Дмитрий Заворин сообщил телеканалу «Звезда» о том, что власти Финляндии забрали у временно работающей в Финляндии россиянки Виктории Медведевой одного ребенка.

«Из города Сейняйоки пока есть информация только об одном ребенке. Якобы мать шлепнула его. Ребенок пожаловался в школе», — сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на финского правозащитника Йохана Бекмана писал, что у Медведевой забрали троих детей и поместили их в приют. По данным агентства, двух близняшек забрали из детского сада, а старшую дочь — из дома.

«Медведева живет в Петрозаводске, временно работает в Финляндии. У всех [в семье] есть гражданство Российской Федерации. Она просит помощи у российских властей, у российских дипломатов и у уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой», — цитирует агентство Бекмана.