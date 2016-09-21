Детский омбудсмен поможет россиянке в Финляндии вернуть детей

Новый детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к главе МИД РФ по делу о изъятии трех детей у россиянки в Финляндии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что финские власти забрали ребенка у россиянки из-за шлепка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе МИД России, а также к генконсулу и губернатору Республики Карелия для выяснения обстоятельств, связанных с изъятием детей у россиянки в Финляндии. Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 21 сентября.

Как сообщили в пресс-службе детского омбудсмена, россиянка Виктория Медведева проживает в Петрозаводске и временно работает в Финляндии. Дети россиянки – девочка девяти лет, а также мальчик и девочка пяти лет – находились вместе с ней на территории Финляндии.

«У нас есть "дорожная карта", в рамках которой создана межгосударственная контактная группа, куда входят представители профильных министерств и ведомств с российской и финской стороны, в том числе наш юрист. Будем помогать», – заявил источник в пресс-службе.

Сообщается также, что по инициативе финской стороны на ближайшее время запланирована встреча в Москве с послом Финляндии в России, детским правозащитником Туомасом Курттила и советником по правовым вопросам министерства юстиции Финляндии.

Сейчас дети Виктории Медведевой находятся в одном из приютов Финляндии.