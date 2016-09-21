Член СПЧ об изъятии детей у россиянки: Может, она их о стену припечатала...

Председатель комиссии СПЧ по правам человека за рубежом прокомментировал изъятие детей у россиянки в Финляндии.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Финляндии у россиянки отобрали троих детей. По предварительным данным, детей забрали из-за того, что один из них рассказал в детском саду, как их шлепнула мать. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе МИД России с просьбой выяснить обстоятельства произошедшего.

Андрей Юров, председатель комиссии по правам человека за рубежом Совета по правам человека (СПЧ), в разговоре с Sobesednik.ru подчеркнул, что россиянке, отправляясь в Финляндию, стоило ознакомиться с законами страны.

«Прежде, чем ехать в страну, надо изучить ее законы. В Финляндии такие законы. У нас тоже есть всякие неприятные законы для детей, для европейцев, — сказал Юров. — Но люди едут, они должны знать про это, что делать».

При этом он отметил, что иногда европейские законы слишком строги.

«Наверное, иногда, в ряде западных стран, в том числе в Финляндии, принимают слишком усиленные меры защиты ребенка, иногда во вред самому ребенку», — предположил Юров.

Он также добавил, что «с каждым конкретным случаем надо разбираться». «Мы не знаем, один раз она [их] шлепнула или об стену припечатала. Мы ничего не знаем. Мы знаем это только со слов какого-то человека», — сказал член СПЧ.

На вопрос о том, будет ли СПЧ принимать участие в урегулировании ситуации, Юров ответил, что «это дело детского омбудсмена».

«Наша комиссия занимается правами человека за рубежом, а не правами граждан России. Я думаю, что это точно дело омбудсмена и дело МИДа. СПЧ может обращаться только к российским органам. Мы не можем обратиться к иностранным — мы же не юрлицо, не омбудсмен», — объяснил Юров.

Между тем член СПЧ нашел и положительные стороны в сложившейся ситуации.

«Я думаю, что это прекрасно, если сейчас новый омбудсмен России свяжется с омбудсменом Финляндии, или детский омбудсмен это сделает, — считает Юров. — Я думаю, что это совершенно прекрасный повод поговорить вообще о том, какие у них там правила, что это такое, почему они такие. Может быть, это ужасно, их надо отменять. А может, наоборот, это прекрасно и их надо здесь ввести», — объяснил Юров в разговоре с Sobesednik.ru