Общество
Источник: Интерфакс
11:24, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Астрономию могут вернуть в школьную программу спустя 8 лет

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева обещала вернуть уроки по астрономии в школьную программу.

Астрономию, отмененную в 2008 году, могут вернуть в школьную программу по инициативе министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, сообщает «Интерфакс» в среду, 21 сентября.

«Я считаю, что это необходимо. Если вы помните, у нас был час. Я думаю, что этот час нужно вернуть», – заявила она. Васильева не уточнила, как именно астрономия будет возвращаться в школьную программу, однако заверила, что предмет точно будет восстановлен.

Васильева также отметила, что необходимости в восстановлении занятий по другому предмету – начальной военной подготовке – она не видит. По ее словам, необходимые навыки можно получить на уроках ОБЖ.

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