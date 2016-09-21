Астрономию могут вернуть в школьную программу спустя 8 лет

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева обещала вернуть уроки по астрономии в школьную программу.

Астрономию, отмененную в 2008 году, могут вернуть в школьную программу по инициативе министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, сообщает «Интерфакс» в среду, 21 сентября.

«Я считаю, что это необходимо. Если вы помните, у нас был час. Я думаю, что этот час нужно вернуть», – заявила она. Васильева не уточнила, как именно астрономия будет возвращаться в школьную программу, однако заверила, что предмет точно будет восстановлен.

Васильева также отметила, что необходимости в восстановлении занятий по другому предмету – начальной военной подготовке – она не видит. По ее словам, необходимые навыки можно получить на уроках ОБЖ.