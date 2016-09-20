Общество
Источник: РИА "Новости"
08:42, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Врачи ВВО контролируют состояние жителей Приморья после тайфуна

Врачи Восточного военного округа (ВВО) создали мобильный пост для оказания медицинской помощи жителям Приморья.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в ночь на 15 сентября самолёт Ил-76 с сотрудниками МЧС вылетел из Новосибирска в Приморье для устранения последствий ЧС.

В пресс-службе ВВО сообщили, что врачи мобильного поста помогают людям, которые пострадали от тайфуна «Лайонрок». Пост создан в городе Лесозаводск Приморского края, сообщает РИА «Новости».

«В городе Лесозаводск Приморского края развёрнут мобильный пост оказания медицинской помощи из состава мотострелкового соединения Восточного военного округа. Эпидемиологическая обстановка в сёлах на текущий момент благополучная, заболевших не выявлено», — сообщил пресс-секретарь.

Он также добавил, что врачи в любой момент готовы прийти на помощь жителям Лесозаводска и посёлка Техменево Приморского края. В состав медицинской группы к тому же входят специалисты 1029 Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и организовано взаимодействие с территориальными органами Роспотребнадзора.

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