Врачи ВВО контролируют состояние жителей Приморья после тайфуна

Врачи Восточного военного округа (ВВО) создали мобильный пост для оказания медицинской помощи жителям Приморья.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, в ночь на 15 сентября самолёт Ил-76 с сотрудниками МЧС вылетел из Новосибирска в Приморье для устранения последствий ЧС.

В пресс-службе ВВО сообщили, что врачи мобильного поста помогают людям, которые пострадали от тайфуна «Лайонрок». Пост создан в городе Лесозаводск Приморского края, сообщает РИА «Новости».

«В городе Лесозаводск Приморского края развёрнут мобильный пост оказания медицинской помощи из состава мотострелкового соединения Восточного военного округа. Эпидемиологическая обстановка в сёлах на текущий момент благополучная, заболевших не выявлено», — сообщил пресс-секретарь.

Он также добавил, что врачи в любой момент готовы прийти на помощь жителям Лесозаводска и посёлка Техменево Приморского края. В состав медицинской группы к тому же входят специалисты 1029 Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и организовано взаимодействие с территориальными органами Роспотребнадзора.