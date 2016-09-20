Во вторник москвичей ждёт потепление

20 сентября в Москве и Подмосковье ожидается сильная облачность и повышение температуры воздуха.

Согласно данным портала «Метеоновости», в отдельных районах Москвы пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха будет варьироваться от 10 до 12 градусов выше нуля, по области столбики термометров достигнут 14 градусов тепла.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

Для большинства людей сегодняшняя погода будет комфортная. Только у метеозависимых возможно небольшое ухудшение самочувствия.