Общество
Источник: Метеоновости
08:21, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Во вторник москвичей ждёт потепление

20 сентября в Москве и Подмосковье ожидается сильная облачность и повышение температуры воздуха.

Согласно данным портала «Метеоновости», в отдельных районах Москвы пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха будет варьироваться от 10 до 12 градусов выше нуля, по области столбики термометров достигнут 14 градусов тепла.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

Для большинства людей сегодняшняя погода будет комфортная. Только у метеозависимых возможно небольшое ухудшение самочувствия.

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Худик Ольга

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