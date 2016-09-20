Общество
12:32, 20 Сентября 2016 Версия для печати

В ГИБДД раскрыли детали смертельного ДТП с байкером в Новой Москве

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Новой Москве, где погибли пенсионер и мотоциклист.

Ранее Sobesednik.ru писал об аварии в Новой Москве, где мотоциклист сбил пенсионера, а затем врезался в автомобиль Toyota. Пенсионер и байкер погибли на месте.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции Sobesednik.ru факт аварии подтвердили, уточнив, что ДТП произошло 19 сентября в 19:17. Также сотрудница пресс-службы добавила, что авария произошла в районе Старборовского шоссе, 1 в поселке Внуковское в Новой Москве.

На данный момент все обстоятельства ДТП уточняются, но точно известно о двух погибших: пенсионере и водителе мотоцикла. В машине Toyota, в которую врезался погибший байкер, никто не пострадал.

Погибшим было 22 года и 79 лет.

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Цыганкова Валерия

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