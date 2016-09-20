Сирия и РФ уничтожили 100 боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Алеппо

Сирийские войска при поддержке российских ВКС отразили наступление боевиков на юго-западе Алеппо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, ночью 20 сентября сирийские военные в районе военных училищ и квартала 1070 на юго-западной окраине Алеппо отразили наступление боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (экстремистская организация, деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда – прим. ред.).

По данным центра, в ходе контрнаступления были уничтожены до 100 террористов.

«В ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд террористов "Джебхат ан-Нусра", уничтожив 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков», – сообщили представители организации.

Накануне вечером боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» объединились с отрядами вооруженной сирийской оппозиции и предприняли наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 м.