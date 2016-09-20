Общество
Источник: Интерфакс
10:08, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Российская авиация приняла участие в военных действиях в Сирии

20 сентября российская авиация приняла участие в контрнаступлениях в Сирии.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, сирийские войска при поддержке российских ВКС отразили наступление боевиков на юго-западе Алеппо.

В российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что в результате военных действий сирийские войска совместно с ВКС России отбили атаку боевиков в районе квартала Аль-Шкейф на северной окраине. Также им удалось восстановить контроль над южной окраиной квартала Аль-Шкейф.

Совместно с сирийскими военными российской авиации удалось отбить атаку около 100 боевиков «Джабхат ан-Нусра».

Также российские и сирийские войска отбили атаку на квартал Аль-Шкейф в Алеппо. В ходе сражения погибли до 40 боевиков, сообщает «Интерфакс».

При совместных боевых действиях России и Сирии было уничтожено четыре БМП и семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

«Джабхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ решением суда.

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