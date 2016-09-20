Путин сократил аппарат МВД и допустил только 6 заместителей

Центральный аппарат МВД РФ сокращен на 761 человека согласно указу главы государства.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по данным СМИ, в России может появиться новое ведомство – Министерство госбезопасности (МГБ), созданное на основе ФСБ. Согласно возможной реформе, функции МЧС будут разделены между МВД и Минобороны.

Согласно указу президента РФ, текст которого был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, центральный аппарат МВД сократился на 761 человека. Кроме того, была упразднена должность одного из заместителей главы ведомства – теперь их может быть максимум шесть.

«Разрешить иметь в МВД РФ шесть заместителей Министра… Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6714 единиц», — сказано в документе.

В действовавшей до сегодняшнего дня версии нормативного акта были разрешены семь должностей заместителя министра и 7475 должностей центрального аппарата МВД.

С чем связаны данные кадровые изменения, составители документа не уточнили.