Общество
Источник: ТАСС
15:32, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Отопление во всей Москве дадут в течение пяти дней

На городских объектах в Москве начали включать отопление.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Министерство жилищно-коммунального хозяйства в связи с плохой погодой рекомендовало включить отопление в Московской области и на объектах социальной сферы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, коммунальные службы приступили к пуску тепла на столичные объекты. Бирюков также отметил, что на подключение отопления у всех потребителей коммунальщикам потребуется пять дней.

«Сегодня по поручению мэра мной подписано распоряжение о пуске тепла. Работы будут вестись поэтапно. Подключение всех потребителей пройдет в течение пяти дней», – сообщил заместитель мэра.

Согласно принятым нормам, отопление в Москве включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает отметки в восемь градусов выше нуля.

Первыми объектами, которые получают тепло, являются школы, детские сады, больницы, поликлиники, социальные объекты и жилые дома. К отопительному сезону в Москве готовы более 72,5 тыс. зданий.

В прошлом году отопительный сезон в столице начался 4 октября.

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