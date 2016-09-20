Откуда у простого полковника МВД взялись 9 миллиардов рублей?

Sobesednik.ru попытался узнать, откуда у полковника МВД Дмитрия Захарченко взялись 9 млрд рублей.

Причем сумма большей частью в валюте, упакованной по правилам Федеральной резервной системы (ФРС) США. Загадку обсуждаем с главой Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кириллом Кабановым.

– Захарченко говорит, что деньги в квартиру его сестры подбросили. Но незамеченным такое количество валюты в элитный дом не пронесешь. Была еще версия, которая кажется более убедительной: это деньги, исчезнувшие из одного банка, у которого ЦБ отнял лицензию. А могли ли такие средства попасть в Россию как неучтенка?

– Для меня много непонятного в этой истории. Это могли, к примеру, быть деньги, которые банки США напрямую получают из ФРС и которые они могли отправлять в свои филиалы. Но такие средства обычно в оборот не пускают.

– У нас нет филиалов западных банков.

– Вот-вот. Значит, они каким-то образом попали на территорию России.

Кирилл Кабанов Фото: Стоп-кадр YouTube

– А могли с дипломатическим багажом, как это было в середине 90-х, когда случилась история с коробкой из-под ксерокса? Или благодаря чьей-то дружбе с неким таможенником?

– Это понятные пути. Но остается вопрос, как эти деньги вышли из банков США. Кроме того, в середине 90-х деньги привозили самолетами на решение политических вопросов. Сегодня тут политики, уверен, нет. Надо искать нарушения и возможные преступления, в том числе и с участием западных банков.

– То есть полковника подставляют? Или в игре его отец, который живет в США и вроде как занимается отмыванием денег?

– Нет, я не считаю это подставой. Но тут явно операции, связанные с отмывом денег. И необязательно со стороны его отца. Поймите, слишком уж крупная сумма и слишком многие силы заинтересованы в такого рода операциях: потоки грязных денег, которые проходят через США и оседают в разных странах, в конечном итоге работают на западную экономику.

– А зачем им сюда наличку отправлять?

– Потому что те же банки отправляют отсюда безнал.

– А как же санкции? И кто тогда Захарченко? Кассир?

– Не думаю. Но если мы предполагаем, что он – часть коррумпированной системы, тогда и он сам, и его родственники могут использоваться этой системой. Ну не может один человек даже на криминальном рынке заработать такие деньги.