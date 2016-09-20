Организатора взрыва в Нью-Йорке обвиняют по семи статьям

Задержанному по подозрению в организации взрыва в Нью-Йорке предъявлены обвинения по семи пунктам.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что 17 сентября в центре Манхэттена в Нью-Йорке произошел взрыв, в результате которого пострадали 29 человек. Власти города расценивают произошедшее как теракт. В связи с подозрениями в организации взрыва в розыск был объявлен 28-летний гражданин США по имени Ахмад Хан Рахами.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру округа Юнион, подозреваемый в организации взрыва был задержан в понедельник, 19 сентября, в ходе перестрелки с полицией в городе Линден в штате Нью-Джерси.

В прокуратуре Нью-Йорка сообщили, что 28-летнему выходцу из Афганистана Ахмаду Хан Рахами предъявлены обвинения по семи пунктам. Пять из выдвинутых обвинений касаются покушения на убийство сотрудника полиции, еще две статьи связаны с незаконным хранением и использованием оружия.

В прокуратуре также отметили, что по каждой из статей, касающихся убийства, обвиняемому может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет. В ведомстве добавили, для Рахами установлен залог в 5,2 миллиона долларов.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.