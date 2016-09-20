На обеспечение льготников лекарствами в РФ выделили еще 600 млн

Правительство РФ увеличило финансирование на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на кабинет министров, российское правительство увеличило бюджетные ассигнования на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Согласно соответствующему документу, на эти цели власти РФ выделили из госбюджета дополнительные 618,07 миллиона рублей.

Как отмечается в справке к документу, рост денежных субсидий связан с увеличением количества лиц, имеющих право на получение данного вида государственной социальной помощи. В 2016 году на обеспечение льготных категорий граждан лекарствам было выделено 32,096 миллиарда рублей.

«Во II квартале 2016 года в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение этого вида государственной социальной помощи, было дополнительно включено 116 485 человек, и общая численность граждан составила 3 676 747 человек. В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 618 миллионов рублей (до 32,714 миллиарда рублей)», — говорится в приложении к документу.