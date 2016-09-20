Командовавший войсками РФ в Сирии Дворников возглавит ЮВО

Командовавший российскими войсками в Сирии генерал-полковник Александр Дворников возглавит Южный военный округ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российские военные подразделения приняли участие в контрнаступлениях в Сирии: 20 сентября сирийские войска при поддержке ВКС России отразили наступление боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (экстремистская организация, деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда) на юго-западе Алеппо, а также отбили атаку террористов в районе квартала Аль-Шкейф.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, генерал-полковник Александр Дворников, ранее возглавлявший российские военные подразделения в Сирии, назначен командующим войсками ЮВО.

«Указом президента Российской Федерации на должность командующего войсками Южного военного округа назначен генерал-полковник Александр Дворников», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители ЮВО также отметили, что Дворников уже совершил поездки в соединения и воинские части в Крыму, Абхазии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Северном Кавказе. Сообщается, что генерал провел ряд рабочих встреч с руководителями данных регионов.

Дворников занимал пост командующего войсками округа с 1 июня 2016 года, сменив на этом посту генерал-полковника Александра Галкина.

Командование Вооруженными силами РФ в Сирии перешло под руководство Дворникова в сентябре 2015 года, ранее он занимал пост первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа.