ФСБ разоблачила выдумщиков-информаторов ЦРУ в Забайкалье

ФСБ России вычислила двух жителей Забайкальского края, пытавшихся продать ЦРУ США выдуманные военные секреты.

Как сообщил «Интерфакс», ФСБ РФ вынесла предостережение двум жителям города Борзя в Забайкалье за то, что они пытались продать ЦРУ Америки несуществующие секреты, касающиеся воинских частей в Забайкалье. Никакой информацией жители города Борзя на самом деле не обладали.

По данным СМИ, один житель города Борзя написал письмо в ЦРУ, предложив купить секреты. Из ЦРУ он получил ответ. Так как он ничего не знал, то обратился к своему знакомому, который служил срочником. Однако тот также ничего не знал. В результате жители города Борзя придумали, что на Украину якобы направляют ракеты, нацеленные на США.

ФСБ РФ удалось пресечь действия жителей Забайкалья. Дела в отношении них не возбудили, но вынесли предупреждение.