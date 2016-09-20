Экс-коллега Жилина: Дальше угроз в Сети и по телефону не доходило

Знакомый и бывший коллега Евгения Жилина предположил, что причиной его убийства могли стать коммерческие дела.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Подмосковье убили лидера украинской организации «Оплот» и одного из известных противников «Евромайдана» Евгения Жилина. Одной из главных версий убийства Жилина следствие считает коммерческую составляющую.

Двукратный чемпион России по боевому самбу Алексей Олейник, который вместе с Жилиным в 2011 году организовал спортивный клуб «Оплот», рассказал Sobesednik.ru, что о смерти Жилина узнал случайно и давно не общался с ним: «Мы уже больше года не занимались совместной деятельностью. Пару раз созванивались или списывались. Мы были объединены на основе спорта. Конечно, его убийство стало неожиданностью. Я достаточно сильно расстроен».

Олейник отметил, что знал Жилина с хорошей стороны: «Мы сошлись на развитии спорта. Он к спорту относился хорошо, поддерживал его развитие. Мы вместе проводили массу мероприятий, в том числе благотворительных, направленных на развитие спорта. Он был всегда горящим, старался помочь, как мог. В 2015 году клуб "Оплот" закрылся».

Профессиональный боец смешанного стиля уточнил, что, помимо спорта, у них с Жилиным были и общие взгляды на политику: «Я был солидарен и согласен с критикой "Евромайдана". Когда меня спрашивали, я высказывал свое мнение по поводу событий, которые произошли в Киеве тогда. Оно было резко негативным».

Однако предположить, за что могли убить лидера организации «Оплот», Олейник затруднился: «Я не знал, чем они жил. Может быть, его убийство связано с какими-то коммерческими вещами. Насколько я знаю, он пытался в России бизнес начать и развить. Он говорил, что надо раскрутиться, пробовал различные сферы. "Евромайдан" он продолжал критиковать. Сложно говорить о какой-то конкретике».

В это же время спортсмен вспомнил, что угрозы в адрес Жилина были с первых дней «Евромайдана»: «Желали ему "всего хорошего". Но дальше угроз в соцсетях или по телефону не доходило. А сейчас вот такое событие. После своего переезда на Украину он пару раз там был инкогнито. Опасался за свою жизнь. У него много было связей родственных и деловых там».

Олейник добавил, что у Жилина остались две дочери и маленький сын.