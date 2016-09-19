Общество
15:27, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Животным впервые в РФ построили переход через авто-магистраль

Инженерное сооружение через автомагистраль позволяет животным мигрировать в привычной для них среде обитания
Инженерное сооружение через автомагистраль позволяет животным мигрировать в привычной для них среде обитания
Фото: Sobesednik.ru

На днях на 170-м километре трассы М-3 в Калужской области был открыт первый в России экодук – специальное инженерное сооружение через автомагистраль, которое позволяет животным мигрировать в привычной для них среде обитания.

Уникальный для России объект был построен Дорожно-строительной компанией «Автобан». У этой фирмы – долгосрочный контракт (на 23 года) с государственной компанией «Автодор» на реконструкцию и обслуживание 70 километров магистрали М-3, и в рамках этого контракта не только было обустроено шоссе, но и не забыты нужды животных.

– Место расположения экодука определили экологи Калужской области, указав миграционные тропы животных, – рассказал Sobesednik.ru Михаил Старовойтов, руководитель данного проекта в Дорожно-строительной компании «Автобан». – Надо отметить, что далеко не все 70 километров магистрали, которые мы реконструировали, проходят через леса. И ученые показали нам то место на шоссе, где животные чаще всего попадали под колеса машин, пытаясь пересечь оживленную трассу. Мы построили для зверей комфортабельный переход. Для того, чтобы они «не заметили» магистрали, мы сделали им широкий мост, сверху устроили плодородный слой земли толщиной около 1 метра, а специалисты из министерства лесного хозяйства области засадили его зрелыми елями, ивами, соснами, осинами, боярышником, акацией, кустарниками и засеяли многолетними травами... В общем, сделали все, чтобы в восприятии зверей все выглядело так, словно они и не выходят из привычного им леса. Кроме того, на всем протяжении участка мы установили сеточное ограждение, чтобы предотвратить выход животных на трассу, расчетная скорость на которой после реконструкции составляет 120 км/ч.

За миграцией животных ученые будут наблюдать, благодаря камере, установленной на экодуке
За миграцией животных ученые будут наблюдать, благодаря камере, установленной на экодуке
Фото: Sobesednik.ru

За миграцией животных ученые будут наблюдать, благодаря камере, установленной на экодуке.

Тем не менее, несмотря на всю привлекательность и полезность идеи, пока неясно, будут ли создаваться такие же экодуки на других магистралях страны.

– Это не слишком затратный проект, – продолжает Старовойтов. – Но других заказов мы пока не получали. Хотя наша компания работает на многих магистралях России.

На открытие реконструированного участка магистрали в Калужской области приехали три федеральных министра и губернатор региона. Отметили отличное качество дороги, использование современных материалов и, конечно же, первый в России экодук.

– Экодук является необходимым элементом при строительстве и реконструкции федеральных трасс, в особенности тех, которые проходят по лесным массивам, – считает гендиректор ДСК «Автобан» Алексей Андреев. – Опыт строительства экодука, примененный нами при реконструкции трассы М-3 «Украина», надеемся, послужит хорошим примером другим регионам по защите и сохранению окружающей природной среды и животного мира.

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Скворцова Елена

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