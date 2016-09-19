Общество
Источник: Superjob.ru
10:25, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Роскомнадзор ищет хакера с опытом работы более 5 лет

Роскомнадзор открыл вакансию программиста с навыками хакера.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам PornHub и YouPorn на территории РФ. На предложение сервиса Pornhub предоставить премиум-аккаунт в обмен на отмену блокировки сайта в ведомстве ответили отказом.

Согласно объявлению, которое появилось на сайте Superjob.ru, Роскомнадзор открыл вакансию программиста с навыками обхода систем компьютерной безопасности.

Как указано в объявлении, организация разыскивает программиста, в обязанности которого будет входить поиск и извлечение материалов, скрытых в сторонних компьютерах, защита сервера IDS DOS, контроль каналов передачи данных, предотвращение утечки информации и блокировка несанкционированного доступа.

Кроме того, новый сотрудник должен владеть навыками разработки защитных программ и обладать опытом работы в сфере информационной безопасности и программирования не менее пяти лет.

В тексте вакансии отмечается, что работодатель приветствует опыт работы в «black-hat» (использование знаний в области информационной безопасности для хищения и порчи данных).

В самом Роскомнадзоре появление данной вакансии пока не прокомментировали.

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