Подозреваемым по делу о взрыве в Нью-Йорке стал гражданин США

Власти Нью-Йорка считают, что взрыв на Манхэттене был терактом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 17 сентября в центре Манхэттена в Нью-Йорке произошел взрыв, в результате которого пострадали 29 человек. Отмечается, что сработавшее взрывное устройство было начинено скороварками и другими поражающими элементами. Кроме того, полиции удалось обнаружить аналогичную бомбу, которая не сдетонировала.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, факты, полученные следователями в ходе расследования взрыва на Манхэттене, указывает на связь преступников с терроризмом.

Кроме того, мэр назвал имя первого подозреваемого в совершении преступления. По словам де Блазио, им является 28-летний гражданин США по имени Ахмад Хан Рахами. Глава города также добавил, что в настоящий момент Рахами объявлен в розыск – полиция Нью-Йорка опубликовала его фотографии.

Также де Блазио сообщил, что мотивы преступников, заложивших бомбу в Нью-Йорке, пока не установлены, однако, по его словам, взрыв был совершен намеренно.

Взрыв произошел на Манхэттене вечером в субботу, 17 сентября, в западной части города — в районе Челси на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. По последним данным, количество пострадавших составило 29 человек, о погибших не сообщается.