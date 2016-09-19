Изобретатель "митинга на диване": Надо самим стать властью!

Главный редактор «Жулебинского бульвара» – о свободе слова, чиновничьем беспределе и митингах на диване.

«Если нельзя изменить власть, надо самим стать властью», – убежден главный редактор столичной независимой районной газеты «Жулебинский бульвар» Валерий Катков, который рассказал Sobesednik.ru: даже районка и активная позиция граждан способны улучшить жизнь целого микрорайона.

Первая победа

На протяжении последних 16 лет (ровно столько издается независимая газета для жителей столичного Жулебино) Валерий Катков и его читатели борются с властями, чтобы улучшить жизнь родного района.

Началось все с того, что Валерий, имея свое турагентство, поехал по делам в Канаду. Там он познакомился с издателями газет для русскоязычных граждан, которые и рассказали ему, что их издания приносят не только прибыль, но и пользу обществу.

Вернувшись в Москву, Валерий решил учредить собственное издание – «Жулебинский бульвар». И оно непременно должно было быть бесплатным и независимым от местных в­ластей.

– Как правило, издание районок – всего лишь способ освоения бюджета. Понятное дело, что журналисты, работающие в этих газетах, не имеют права критиковать правящую партию и власть имущих. Я же считаю, что многие проблемы, которые есть в Жулебино и которые во многом происходят из-за попустительства или коррумпированности властей, освещать просто необходимо. А чтобы иметь возможность говорить «без купюр», надо быть независимыми, – рассказывает Валерий. – Собственно говоря, так и получилось: у нас была и есть возможность поднимать важные для района проблемы, собирать митинги, публиковать неприятные для властей и­стории.

Правда, газету пытались убить еще в зародыше: после одного из первых номеров от главы ЖЭКа поступил приказ, чтобы дворники изымали газету из почтовых ящиков.

– Я, конечно, пошел в суд. Выиграл. Вы не представляете, передо мной извинился префект и вручил мне... медаль «За доблесть и труд», – смеется Катков. – Собственно говоря, это была первая маленькая победа.

Колокольцев в помощь

Дальше – больше. Одна из самых громких схваток с властью у «Жулебинского бульвара» и жителей района произошла в 2009-м из-за строительства «Технопарка» – большого оптового рынка, аналога знаменитого Черкизона.

– Рынок хотели построить в подмосковных Люберцах, прямо напротив Жулебино. Конечно, все запаниковали: сами понимаете, притока мигрантов в районе никто не хотел. Боролись долго, с помощью газеты организовывали митинги, пытались достучаться до областных властей, но им до наших бед никакого дела не было, – рассказывает Валерий. – Правда, нам повезло. В то время в нашем районе жил начальник Главного управления МВД по Москве (ныне – министр внутренних дел России. – прим. ред.) Владимир Колокольцев. Он-то и помог свернуть этот проект.

Еще одну победу одержали жители, когда власти решили построить вокруг Москвы снегоплавильные пункты, один из которых должен был расположиться как раз в Жулебино.

– К нам в редакцию тогда стало поступать очень много жалоб на этот проект, – вспоминает Катков, – и понятно, почему: представьте, если бы у вас под окном плавили грязный снег, а все пары´оседали в округе. О какой экологии может идти речь?

Тогда «Жулебинский бульвар» стал публиковать материалы против, обращаться к чиновникам... Люди собирали митинги, устраивали пикеты. В конечном счете чиновники убрали из проекта всего один снегоплавильный пункт – в Жулебино.

Протест по телефону

– Меня поражает пассивность людей. У нас в России организовать оппозиционный по отношению к властям митинг достаточно сложно: самые большие собирали лишь по 50–60 тысяч. А в районе, конечно, и тысяча не набирается. Но бороться же как-то надо и показывать властям, что у людей есть гражданская позиция, тоже надо. Поэтому я изобрел... «митинг на диване». К примеру. Обещаниями, что метро построят, кормили нас еще с 1995-го. И каждый раз этот срок откладывался. Когда в 2007-м в Госдуме шло обсуждение о выделении 1 млрд рублей. Москве на освоение метро, депутат (работает до сих пор. – прим. ред.) от нашего округа Елена Панина проголосовала против выделения этих денег. Меня это возмутило... до омерзения, – вспоминает Катков. – Тогда я опубликовал в газете статью, которая была посвящена метро, приписал в конце телефон Паниной в ГД и обращение к читателям: «Дорогие жители, если вы считаете, что депутат должна что-то сделать, – звоните...»

В 10 утра, – продолжает Катков, – мне позвонили из ГД с вопросом «почему вы срываете работу депутата Паниной?» Стали пугать судом. После этого она все же встретилась с электоратом, начала хоть что-то делать. В конечном счете метро нам построили. Такие митинги – «на диване» – мы практикуем часто: просто и эффективно.

Кстати, в борьбе за метрополитен Валерий пошел еще на один шаг, который привлек к проблеме внимание ряда федеральных СМИ и, конечно, чиновников. Он договорился, чтобы в церкви провели молебен о строительстве метро. Казалось бы, идея по меньшей мере странная. Но батюшка пошел на это. Только потом власти, по словам Каткова, «зашевелились».

– Думаю, если бы мы, жители района, слушали обещания чиновников, то так бы до сих пор и ездили до ближайшего метро на маршрутках, попадая в утренние пробки, – уверен Валерий.

В депутаты я пошел...

За все эти годы Катков так часто сталкивался с чиновничьим равнодушием, что в конце концов решил сам избраться в местные депутаты. Правда, далось ему это непросто.

– Это были выборы 2014 года, – вспоминает Валерий. – За несколько дней до выборов я после работы подъехал к дому, припарковался, а когда шел в сторону подъезда, ко мне подбежал какой-то мужик и попытался ударить по голове. Я сумел увернуться и пшикнуть ему в лицо перцовым баллончиком. После этого я стал ходить с охранником.

Стать городским депутатом Каткову не удалось. Остался муниципальным. Однако, пожалуй, эта должность принесла ему еще больше разочарования в местных властях.

– Знаете, иногда к нам в «Жулебинский бульвар» обращаются те, кому срочно нужны деньги, тогда мы открываем сбор средств, одежды и т.д. Так, однажды к нам обратилась женщина, у которой маленький сын (ему и двух лет не было) болен ДЦП. Нужна была специальная коляска из Германии. Стоит 151 тысяч рублей, – рассказывает Валерий. – И вот когда силами жителей района уже было собрано 90 тысяч, в редакцию позвонила какая-то женщина и сказала, что хочет подарить эту коляску. Безвозмездно. И даже имени своего не назвала. Представляете?

А в другом случае один из депутатов сказал, что хочет помочь – передать 30 тысяч рублей, но не на счет, а лично в руки (чтобы пресса присутствовала при его благородном поступке). Мы не дали координаты нуждающейся семьи.

Еще больше Каткова поразил случай, который произошел в апреле этого года. В Жулебино сгорела квартира, где проживали мужчина-инвалид, его жена и двое их несовершеннолетних детей. Проводка коротнула. В муниципалитете трижды поднимался вопрос, сколько денег готовы выделить, чтобы помочь семье, у которой не осталось ничего. Помогать вообще не хотели.

– Всё, что предлагали – сделать косметический ремонт, – возмущается депутат. – И это в квартире, где даже рам не осталось. В итоге на третьем заседании им все же выделили 250 тысяч...

Катков убежден, что во власти процветают коррупция, безразличие к проблемам граждан и беззаконие. Именно поэтому оставлять политическую деятельность не собирается. Надеется, что ближайшие выборы в Госдуму при правильном голосовании смогут изменить ситуацию к лучшему.