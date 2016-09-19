Общество
Источник: "Интерфакс"
12:59, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Блогера Носика хотят приговорить к 2 годам тюрьмы за экстремизм

Прокурор попросил суд приговорить журналиста Антона Носика к двум годам лишения свободы.

Как сообщает агентство «Интерфакс», прокурор попросил Пресненский суд Москвы приговорить журналиста и медиа-менеджера Антона Носика, обвиняемого в экстремизме, к двум годам тюремного заключения. Гособвинитель также попросил взять блогера под стражу в зале суда.

«Гособвинение просит признать Носика виновным и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы», — сказал прокурор.

Журналист обвиняется в распространении экстремистских материалов в связи с его публикацией, посвященной операции российских ВКС в Сирии.

Антону Носику предъявлены обвинения по части 1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Журналист обвиняется в распространении экстремистских материалов в связи с его публикацией, посвященной операции российских ВКС в Сирии.

По данным московского главка СКР, речь идет о статье «Стереть Сирию с лица земли», которую Носик разместил в «Живом журнале» 1 октября 2015 года.

Вывод о наличии в тексте Носика признаков экстремизма был сделан по итогам третьей лингвистической экспертизы, проведенной экспертным центром Минюста в Волгограде.

Сам журналист свою вину отрицает.

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