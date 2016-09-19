Адвокат Захарченко рассказал о переводе его клиента в СИЗО

19 сентября арестованного по делу о взятке полковника МВД Дмитрия Захарченко перевели в СИЗО «Лефортово».

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, Дмитрий Захарченко рассказал о найденных во время обыска 8,5 миллиардах рублей.

Адвокат Дмитрия Захарченко Юрий Новиков подтвердил ТАСС, что его клиента перевели из изолятора в «Лефортово».

«Захарченко перевели из изолятора временного содержания на Петровке в СИЗО "Лефортово"», — заключил Новиков.

Задержанный обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.